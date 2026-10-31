Москва31 октВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили конструктивный диалог и постепенно укрепляют взаимное доверие. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с "Ведомостями".
У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверятьотметил он
По словам Пескова, доверие между российским и украинским омбудсменами имеет большое значение для их дальнейшей совместной работы.
Ранее Лантратова заявила о высокой оценке Лубинцом организации миссии в Алешках.