В Кремле заявили о доверительном диалоге омбудсменов России и Украины Песков: Лантратова и Лубинец потихоньку начинают друг другу доверять

Москва31 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили конструктивный диалог и постепенно укрепляют взаимное доверие. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с "Ведомостями".

У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять отметил он

По словам Пескова, доверие между российским и украинским омбудсменами имеет большое значение для их дальнейшей совместной работы.

Ранее Лантратова заявила о высокой оценке Лубинцом организации миссии в Алешках.