Договоренностей о визитах омбудсменов РФ и Украины к осужденным пока нет Песков: омбудсмены РФ и Украины могут обсудить взаимное посещение осужденных

Москва31 окт Вести.Омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец могут обсудить возможность взаимных визитов к осужденным, если возникнет такой вопрос, однако пока таких договоренностей между ними нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Лантратова и Лубинец установили хороший диалог, что очень важно для правозащитной деятельности​​​. Однако омбудсмены пока не договорились о посещении своих соотечественников, которые находятся в заключении в обеих странах.

Если будет поставлен вопрос, наверняка сначала они договорятся о таком плане. Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нет цитируют Пескова "Ведомости"

Ранее Лантратова заявила, что Лубинец дал высокую оценку гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.