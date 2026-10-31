Москва31 октВести.Омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец могут обсудить возможность взаимных визитов к осужденным, если возникнет такой вопрос, однако пока таких договоренностей между ними нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Лантратова и Лубинец установили хороший диалог, что очень важно для правозащитной деятельности. Однако омбудсмены пока не договорились о посещении своих соотечественников, которые находятся в заключении в обеих странах.
Если будет поставлен вопрос, наверняка сначала они договорятся о таком плане. Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нетцитируют Пескова "Ведомости"
Ранее Лантратова заявила, что Лубинец дал высокую оценку гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.