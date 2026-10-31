Москва31 окт Вести.Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области была организована на высоком уровне, что отметил в том числе и украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Лантратова и Лубинец участвовали в гуманитарной миссии в Алешках и находились непосредственно на месте.

Люди с большой теплотой встречали, вне зависимости ни от какой позиции. То есть все было так уважительно организовано, с возможностью и питания, и горячее, горячий термос с чаем, и все, что нужно, было сделано. И даже понятно, что скорые помощи, машины для лежачих, но и в том числе и специальный автобус с клетками для домашних питомцев, потому что мы понимали, что люди не решатся уехать без своих домашних животных. Мы это тоже предусмотрели. И с этой точки зрения все было сделано действительно на высоком уровне, что отметил омбудсмен Украины подчеркнула Лантратова

Также омбудсмен РФ подчеркнула: в ходе гуманитарной миссии жители Алешек имели возможность выехать туда, куда хотели - никто никого не удерживал.

Накануне высокий уровень координации между омбудсменами России и Украины Яной Лантратовой и Дмитрием Лубинцом при проведении гуманитарной операции в Алешках отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.