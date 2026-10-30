Песков: констатируем высокий уровень координации между омбудсменами по Алешкам

Песков отметил высокий уровень кооперации омбудсменов РФ и Украины в Алешках Песков: констатируем высокий уровень координации между омбудсменами по Алешкам

Москва30 окт Вести.В Кремле оценили как высокий уровень координации между омбудсменами России и Украины – Яной Лантратовой и Дмитрием Лубинцем - при проведении гуманитарной операции в Алешках. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками России и Украины сказал официальный представитель Кремля

Песков уточнил, что операция идет, колонна движется.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что в Кремле с сожалением узнали, что при разминировании в ходе данной гуманитарной операции погибли двое.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщал, что Украина минировала подходы к городу Алешки Херсонской области и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.