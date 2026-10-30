Москва30 октВести.В Кремле оценили как высокий уровень координации между омбудсменами России и Украины – Яной Лантратовой и Дмитрием Лубинцем - при проведении гуманитарной операции в Алешках. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками России и Украинысказал официальный представитель Кремля
Песков уточнил, что операция идет, колонна движется.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что в Кремле с сожалением узнали, что при разминировании в ходе данной гуманитарной операции погибли двое.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщал, что Украина минировала подходы к городу Алешки Херсонской области и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.