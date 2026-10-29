Пашинян не увидел причин увольнять главу Ширакской области после слов об Иванах

Пашинян отреагировал на слова армянского губернатора об Иванах Пашинян не увидел причин увольнять главу Ширакской области после слов об Иванах

Москва29 окт Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сожалеет о высказывании губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об Иванах, но не видит причин для увольнения чиновника.

В октябре Арушанян опубликовал в соцсетях комментарий по поводу празднования Дня города в Гюмри, организованного партией "Сильная Армения", которую армянские власти считают пророссийской. Как он выразился, "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

Пашинян заявил журналистам, что "если было сделано что-то неосторожное", он сожалеет об этом и надеется, что ситуация "урегулируется". По его словам, он не знает деталей.

Оснований для освобождения от работы губернатора Ширакской области я не вижу уточнил премьер Армении

В Совфеде предложили закрыть въезд в РФ для Арушаняна из-а его высказывания.