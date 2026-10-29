Москва29 октВести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сожалеет о высказывании губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об Иванах, но не видит причин для увольнения чиновника.
В октябре Арушанян опубликовал в соцсетях комментарий по поводу празднования Дня города в Гюмри, организованного партией "Сильная Армения", которую армянские власти считают пророссийской. Как он выразился, "гюмрийцы – это не ваши Иваны".
Пашинян заявил журналистам, что "если было сделано что-то неосторожное", он сожалеет об этом и надеется, что ситуация "урегулируется". По его словам, он не знает деталей.
Оснований для освобождения от работы губернатора Ширакской области я не вижууточнил премьер Армении
В Совфеде предложили закрыть въезд в РФ для Арушаняна из-а его высказывания.