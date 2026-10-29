Москва29 окт Вести.Реакция премьер-министра Армении Никола Пашиняна на доклад Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о последствиях приостановки членства Армении в этом объединении является агрессивной и не соответствует действительности.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте министерства.

Члены Евразийского межправительственного совета — представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — подготовили доклад, в котором проанализированы возможные последствия приостановки действия договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении. Комментируя документ, Никол Пашинян назвал его "попыткой вызвать внутри страны дестабилизацию и лишить ее независимости".

Вообще, вся эта агрессивная, эмоциональная, не соответствующая действительности риторика опять же бьет не по нам. Она вводит в заблуждение армянское общество, население Армении. Подобная риторика строится на игнорировании экономических реалий, более того, на игнорировании оценок курса на вступление в Европейский союз в ущерб традиционным российско-армянским связям рассказала Захарова

Между тем, ранее губернатор Ширакской области Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией "Сильная Армения", написав, в частности, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны". Власти Армении считают, что партия, возглавляемая Самвелом Карапетяном, является пророссийской силой и продвигает в стране интересы РФ.

Захарова прокомментировала слова губернатора. По ее словам, в таком уничижительном плане "Иванами" немецко-фашистские захватчики называли советских солдат, причем не делая различия по их этнической принадлежности. Поэтому, как заявила Захарова, Давид Арушанян в первую очередь унизил народ Армении - возможно, от безграмотности, а возможно, и злонамеренно.