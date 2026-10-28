Москва28 окт Вести.Россия ожидает, что армянские власти однозначно и соответствующе отреагируют на слова губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких "Иванах", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, хамским неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском, столь щепетильно относящемся к вопросам истории в целом и своей собственной истории.

Мы ожидаем соответствующей и однозначной реакции армянских властей сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя высказывание губернатора Ширакской области

На днях в одной из соцсетей Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией "Сильная Армения", написав, в частности, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

По мнению Марии Захаровой, в таком уничижительном плане "Иванами" немецко-фашистские захватчики называли советских солдат, причем не делая различия по их этнической принадлежности. А одним из советских военачальников, который командовал теми самыми солдатами, которых немцы называли "Иванами", был дважды герой Советского Союза, маршал Аванес Хачатурович Баграмян.

Поэтому, резюмировала Мария Захарова, Давид Арушанян в первую очередь унизил народ Армении - возможно, от безграмотности, а возможно, и злонамеренно.