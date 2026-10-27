В Совфеде предложили закрыть въезд в РФ для армянского политика В Совфеде предложили МИД России закрыть въезд для армянского политика

Москва27 окт Вести.Рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Россию губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну предложил глава комитета Совфеда по регламенту Владимир Джабаров.

На днях в одной из соцсетей Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией "Сильная Армения", написав, в частности, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны". Власти Армении считают, что партия, возглавляемая Самвелом Карапетяном, является пророссийской силой и продвигает в стране интересы РФ.

Владимир Джабаров в своем канале на платформе "Макс" написал, что что за такие слова нужно нести реальную ответственность.

Будет правильно, если наш МИД рассмотрит вопрос о закрытии въезда в Россию для Давида Арушаняна считает политик

А самому Арушаняну стоит напомнить об исторических фактах, добавил он.

Именно эти "Иваны" в свое время спасали Армению от геноцида, а затем и весь мир — от фашистской "коричневой чумы" заявил Владимир Джабаров

По его словам, Давид Арушанян работает по стандартным методичкам западных неправительственных организаций.