Москва26 окт Вести.Желание некоторых стран Европы отгородиться от России в надежде на то, что РФ "загнется", это "синдром Армении", и продолжая в это верить, европейцы, к сожалению, ничему не учатся. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью ИС "Вести".

Депутат обратил внимание на заявление победившего на парламентских выборах в Сербии блока "Студенческий список", что он не будет выступать за введение антироссийских санкций. По его мнению, эта ситуация схожа с поведением победившей в Венгрии партии "Тиса" и премьер-министра Петера Мадьяра, риторика которого в отношении России со временем поменялась.

Какое-то детство в голове. Такой синдром Армении: "Мы сейчас уйдем из Евразийского экономического союза в Евросоюз, и вы тут обеднеете". Это примерно 1991-й год, когда говорили: "Русских перестанем кормить, и они загнутся. А мы такие богатые будем на Украине". Никто ничему не учится. Опыт Украины с ее потугами в Евросоюз в Вильнюсе привел к тому, что страна лежит сказал Калашников

Ранее в МИД РФ выразил надежду, что Сербия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с РФ.