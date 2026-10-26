МИД РФ выразил надежду, что Сербия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с РФ Захарова выразила надежду на продолжение сотрудничества России и Сербии

Москва26 окт Вести.Россия рассчитывает на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Сербией при новом руководстве после победы блока "Студенческий список" на выборах в парламент страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы неоднократно подчеркивали, что Сербия - это близкая нам, традиционно дружественная страна, с которой поддерживаются разветвленные политические, экономические, культурно-исторические и гуманитарные связи. Рассчитываем на то, что после формирования органов государственной власти по итогам выборов руководство Сербии сохранит накопленный позитивный ресурс и продолжит линию на развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией сказала Захарова, чьи слова приводит официальный сайт министерства

Ранее представитель "Студенческого списка" Йово Бакич заверил, что блок не будет поддерживать политику санкций в отношении России.