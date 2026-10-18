Москва18 окт Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что заместитель председателя правительства и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич преподнес ей в подарок народный сербский женский костюм из Шумадии (Центральная Сербия).

Дипломат рассказала, что вручение подарка состоялось в Доме приемов МИД России в ходе переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с сербским коллегой.

По словам Захаровой, переданный наряд является точной копией экспоната, хранящегося в Этнографическом музее в Белграде, и укомплектован традиционной сербской вышивкой и обувью — опанками. Такие одеяния носили в прошлом жительницы центрального сербского региона Шумадия.

Потрясающая красота. Не удержалась и, получив разрешение руководства, сразу же примерила его поделилась Захарова в своем Telegram-канале

Представитель министерства подчеркнула, что национальные традиции, костюмы и промыслы служат прочными культурными связями, сближающими народы двух государств.

Ранее Захарова показала шкатулку, подаренную ей президентом России Владимиром Путиным.