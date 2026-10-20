Министр Джурджевич-Стаменковски: русских всегда ждут в Сербии В Сербии заявили, что по-прежнему хорошо относятся к русским и ждут в гости

Москва20 окт Вести.В Сербии отмечают День освобождения Белграда – ровно 82 года назад из столицы были полностью изгнаны немецкие захватчики, а город был взят советскими войсками совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии. Свой комментарий по случаю памятной даты информационной службе "Вести" дала министр труда, занятости, ветеранов и социальной политики Республики Сербия Милица Джурджевич-Стаменковски.

Всегда вместе, плечом к плечу. Я выросла в семье, где всегда говорили: "Без Бога и без русских не переступай даже порог. Бог на небе, Россия на земле". Это часть нашего домашнего воспитания. Так нас учили, так мы росли. Конечно, геополитическая ситуация – это другое, но когда у тебя есть такая система ценностей внутри, ты понимаешь, почему сербский народ не позволил присоединиться к санкциям против Российской Федерации. Почему сербы по-прежнему относятся к русским без запретов, они всегда желанны, приветствуются и чувствуют себя как дома сказала Джурджевич-Стаменковски.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заместитель председателя правительства и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич преподнес ей в подарок народный сербский женский костюм из Шумадии (Центральная Сербия). Дипломат рассказала, что вручение подарка состоялось в Доме приемов МИД России в ходе переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с сербским коллегой.