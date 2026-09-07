Дарко Младич: отец всегда считал Россию другом Сын генерала Радко Младича заявил, что отец всегда считал Россию другом

Москва7 сен Вести.В сербском Белграде простились с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратко Младичем. В интервью ИС "Вести" сын генерала Дарко Младич рассказал, что поддержка России была незаменимой.

Мой отец всегда считал, что Россия была и остается самым большим другом сербского народа. Поддержка, которую мы получили от России, была просто незаменимой сказал Дарко Младич

Ранее министр правительства Сербии, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сказал, что имя Ратко Младича вписано в историю Сербии большими буквами.

Похороны бывшего главнокомандующего армией боснийских сербов Ратко Младича прошли в Белграде на Топчидерском кладбище. Ратко Младич был арестован в 2011 году. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.