Москва7 сен Вести.Несколько тысяч человек пришли проститься с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратко Младичем, которого сегодня хоронили в Белграде. Это событие сплотило народ, заявил ИС "Вести" директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Он просто собрал нас вместе и сплотил. И мы обязаны чтить это и воплощать в жизнь. Что это означает? Мы не должны никому доверять наш суверенитет и интересы нашего народа. Поэтому тот, кто так поступает, – просто предатель сказал Баятович

Министр правительства Сербии, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович, в свою очередь, заявил, что имя Младича вписано в историю большими буквами.

Народ сегодня показал, что думает о своем генерале, и я уверен, что он войдет в историю с очень большими буквами сказал министр

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западное правосудие имеет антисербский характер.