Politico: похороны Младича могут осложнить процесс вступления Сербии в Евросоюз

СМИ рассказали, как похороны Младича повлияют на путь Сербии к вступлению в ЕС Politico: похороны Младича могут осложнить процесс вступления Сербии в Евросоюз

Москва8 сен Вести.Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которые прошли в Белграде, могут негативно сказаться на перспективах вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет издание Politico.

Сербские власти, как отмечается, утверждают, что не принимали участия в организации похорон. При этом газета подчеркивает, что тело Младича доставили на государственном самолете, гроб сопровождали военнослужащие, а военный оркестр исполнил траурный марш.

Надежды Сербии на вступление в ЕС в понедельник получили новый удар из-за похорон известного армейского командующего говорится в материале

Похороны Младича прошли на Топчидерском кладбище. В траурной церемонии принимали участие тысячи людей, которые скандировали "герой".

В интервью ИС "Вести" сын генерала Дарко Младич рассказал, что его отец всегда считал Россию самым большим другом сербского народа.