Москва8 сен Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала присутствие сербских чиновников на церемонии прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем в Белграде.

В соцсети Х глава ЕК написала, что участие Сербии в похоронах Младича отражает "неспособность противостоять мрачной главе в новейшей истории Европы" и идет вразрез с ценностями, лежащими в основе вступления Белграда в Евросоюз.

Элементы официальной поддержки и присутствие некоторых высокопоставленных сербских чиновников на похоронах вызывают глубокое сожаление заявила она

Ранее издание Politico написало, что похороны Ратко Младича в Белграде могут негативно сказаться на перспективах вступления Сербии в ЕС.