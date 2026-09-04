Сербский лидер Вучич сослался на плотный график во время похорон Младича

Вучич уклонился от ответа на вопрос об участии в похоронах Ратко Младича Сербский лидер Вучич сослался на плотный график во время похорон Младича

Москва4 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич ушел от прямого ответа на вопрос о своем личном участии в похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.

Сербский лидер пояснил, что уже обсудил с семьей Младича организационные вопросы прощания. При этом Вучич указал на совпадение даты похорон с давно запланированным государственным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пройдет в Белграде в начале следующей недели.

Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице гаагского трибунала ООН, не получив перед смертью разрешения на гуманитарное освобождение.