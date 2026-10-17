Дачич: Белград и Москва сохранили "огонек дружбы" несмотря на кризисы Ивица Дачич рассказал о сохранении дружбы Сербии и России

Москва17 окт Вести.Сербия находится под сильным внешним давлением, однако продолжает придерживаться самостоятельной политики и не вводит санкции против России. Об этом в интервью RT заявил лидер Социалистической партии Сербии, министр внутренних дел страны в техническом мандате Ивица Дачич.

По его словам, вопрос о присоединении Белграда к антироссийским ограничениям регулярно поднимается на международных встречах. Дачич отметил, что несмотря на сложную обстановку и давление со стороны западных партнеров, Сербии и России удалось сохранить дружеские отношения.