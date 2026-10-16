Глава МИД РФ и вице-премьер Сербии проведут встречу 16 октября Захарова анонсировала встречу Лаврова с вице-премьером Сербии Дачичем 16 октября

Москва16 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 октября проведет встречу с заместителем председателя правительства и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сегодня, 16 октября, состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя правительства, министром внутренних дел Республики Сербия Ивицей Дачичем сказала дипломат

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается повлиять на ход досрочных парламентских выборов в Сербии и дестабилизировать ситуацию в стране.