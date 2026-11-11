Москва11 нояВести.Россия привержена договоренностей по газу с Сербией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, российская сторона надеется, что и новое правительство Сербии будет обеспечивать преемственность в вопросе стратегического партнерства с РФ.
Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуютсказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александром Вулиным
10 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Александром Вулиным, в ходе которой стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, направленных на сближение народов России и Сербии.
Внеочередные выборы в парламент Сербии прошли 25 октября. На них победил "Студенческий список", получив достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства.