Лавров заявил, что Россия привержена договоренностям по газу с Сербией Лавров: Россия привержена газовым договоренностям с Сербией

Москва11 ноя Вести.Россия привержена договоренностей по газу с Сербией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона надеется, что и новое правительство Сербии будет обеспечивать преемственность в вопросе стратегического партнерства с РФ.

Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют сказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александром Вулиным

10 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Александром Вулиным, в ходе которой стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, направленных на сближение народов России и Сербии.

Внеочередные выборы в парламент Сербии прошли 25 октября. На них победил "Студенческий список", получив достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства.