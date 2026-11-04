"Студенческий список" призвал к долгосрочному договору с РФ о поставках газа

В Сербии указали на необходимость долгосрочного договора с РФ о поставках газа "Студенческий список" призвал к долгосрочному договору с РФ о поставках газа

Москва4 ноя Вести.Белград должен стремиться к заключению долгосрочного соглашения с Москвой о поставках газа по истечении срока действия существующего договора 31 декабря, заявил кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии "Студенческого списка", профессор горно-геологического факультета Белградского университета Деян Радивоевич.

На пресс-конференции Радивоевич напомнил, что продленный 30 сентября договор действует до 31 декабря 2026 года. По его словам, такие краткосрочные продления не дают стране возможности прогнозировать ситуацию в экономике и энергетической системе.

Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например, рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок предложил профессор

Ранее член объединения Йово Бакич заявил, что "Студенческий список" намерен провести референдум по вступлению Сербии в Евросоюз.