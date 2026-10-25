Эксперт разъяснила, сохранит ли Сербия связи с Россией после выборов Эксперт Гуськова: Сербия сохранит связи с Россией в случае победы оппозиции

Москва25 окт Вести.Отношения между Белградом и Москвой вряд ли изменятся в лучшую сторону в случае победы оппозиции на парламентских выборах в Сербии, но даже оппоненты бывшего президента страны Александра Вучича выступают за поддержание связей с Россией, заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью РИА Новости.

Сербское общество поддерживает Россию и выступает за сохранение отношений с ней, отметила эксперт.

Заявляют, что они за сохранение отношений с Россией. При этом мы пока не можем надеяться на то, что это будет сильное движение, которое [в случае прихода к власти] начнет новый поворот страны в сторону России и Китая приводит РИА Новости слова Гуськовой

Выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября 2026 года.

Сторонники сербского оппозиционного объединения "Студенческий список" собрались на площади Славия в центре Белграда на заключительный митинг.