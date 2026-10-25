Москва25 октВести.Отношения между Белградом и Москвой вряд ли изменятся в лучшую сторону в случае победы оппозиции на парламентских выборах в Сербии, но даже оппоненты бывшего президента страны Александра Вучича выступают за поддержание связей с Россией, заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью РИА Новости.
Сербское общество поддерживает Россию и выступает за сохранение отношений с ней, отметила эксперт.
Заявляют, что они за сохранение отношений с Россией. При этом мы пока не можем надеяться на то, что это будет сильное движение, которое [в случае прихода к власти] начнет новый поворот страны в сторону России и Китаяприводит РИА Новости слова Гуськовой
Выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября 2026 года.
Сторонники сербского оппозиционного объединения "Студенческий список" собрались на площади Славия в центре Белграда на заключительный митинг.