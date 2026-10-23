В центре Белграда прошла массовая акция перед парламентскими выборами

Тысячи сторонников оппозиции собрались на предвыборный митинг в Белграде В центре Белграда прошла массовая акция перед парламентскими выборами

Москва23 окт Вести.Тысячи сторонников сербского оппозиционного объединения "Студенческий список" собрались на площади Славия в центре Белграда на заключительный митинг. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Акция прошла перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 25 октября.

Участники принесли национальные флаги Сербии, пели и размахивали фонариками на мобильных телефонах, планируя остаться на площади на всю ночь.

Митинг прошел накануне вступления в силу режима предвыборной тишины, который начался с пятницы и продлится до закрытия избирательных участков вечером 25 октября.

Основная борьба на предстоящих выборах развернется между правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и "Студенческим списком", который возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.

Список СПП возглавит бывший президент Сербии Александр Вучич, подавший в отставку 27 сентября. Он также станет кандидатом партии на пост премьер-министра.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сербы оказались по несправедливости разделены силой. Он также выразил надежду, что Вучич вскоре займет пост премьер-министра страны.