Вучич и его оппоненты выбрали песни, чтобы включать перед выборами

Вучич и его оппоненты включают песни в день тишины перед выборами Вучич и его оппоненты выбрали песни, чтобы включать перед выборами

Москва23 окт Вести.25 октября в Сербии пройдут парламентские выборы, перед которыми, как обычно, наступает день тишины, когда любая агитация запрещена. Сторонники коалиции "Объединенная Сербия" во главе с экс-президентом Александром Вучичем и их оппоненты из "Студенческого списка" нашли выход из ситуации, передает РИА Новости.

"Объединенная Сербия" сделала своим гимном песню "Розмарин" певицы Меримы Негомир, а "Студенческий список" - "Я хочу три поцелуя" певицы Снежана Савич. Обе песни еще из времен социалистической Югославии и хорошо знакомы избирателям.

Обе политические силы будут включать эти песни в день тишины много раз в различных регионах Сербии, чтобы напомнить о себе.