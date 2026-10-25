Улицу у РИК и администрации президента Сербии закрыли на случай беспорядков

Полиция оградила администрацию президента Сербии, опасаясь беспорядков Улицу у РИК и администрации президента Сербии закрыли на случай беспорядков

Москва25 окт Вести.Полиция Сербии установила защитные ограждения на улице Краля Милана в центре Белграда, опасаясь беспорядков. На этой улице находятся здания администрацией президента Сербии и Республиканской избирательной комиссии (РИК). У выставленных ограждений дежурят полицейские наряды в спецэкипировке, сообщает ТАСС.

Движение транспорта в центре сербской столицы прекращено. Автобусы и троллейбусы движутся в обход закрытого для движения участка.

25 октября в Сербии проходят внеочередные парламентские выборы. Сербским избирателям предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок в однопалатный парламент - Народную скупщину.

Выборы проходят в условиях высокой явки. На 14 часов по Москве (12 часов по местному времени), по предварительным данным РИК, проголосовали уже 34,55% избирателей. Явка на выборах в парламент в 2023 году к этому времени была заметно ниже – 21,33%.

Основное соперничество развернется между списком "Объединенная Сербия" правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) во главе с экс-президентом Александром Вучичем и объединением "Студенческий список", список которого возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.

Александр Вучич для участия в выборах 27 сентября подал в отставку. Вучич заявил, что ожидает укрепления отношений Сербии с Россией после выборов в скупщину.

25 октября на мать экс-президента Сербии Ангелину Вучич напала группа агрессивных молодых людей. Они накричали на пожилую женщину и разорвали ее пакеты в купленными на рынке продуктами. В Сербской прогрессивной партии (СПП) назвали это нападение актом запугивания и унижения.