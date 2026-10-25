Сербская прогрессивная партия сообщила о нападении на мать Вучича СПП: мать Вучича подверглась нападению

Москва25 окт Вести.На Ангелину Вучич, мать экс-президента Сербии Александра Вучич, было совершено нападение. Об этом сообщила Сербская прогрессивная партия (СПП).

Уточняется, что на женщину напали агрессивные молодые люди. СПП призвала компетентные органы расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.

Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка говорится в заявлении партии

В СПП назвали нападение актом агрессии, унижения и запугивания. В партии также сообщили, что Ангелина Вучич уже обратилась в полицию с заявлением.

Ранее в Сербии начались досрочные выборы депутатов парламента. Участие принимают 19 партий.