Москва25 октВести.На Ангелину Вучич, мать экс-президента Сербии Александра Вучич, было совершено нападение. Об этом сообщила Сербская прогрессивная партия (СПП).
Уточняется, что на женщину напали агрессивные молодые люди. СПП призвала компетентные органы расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.
Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынкаговорится в заявлении партии
В СПП назвали нападение актом агрессии, унижения и запугивания. В партии также сообщили, что Ангелина Вучич уже обратилась в полицию с заявлением.
Ранее в Сербии начались досрочные выборы депутатов парламента. Участие принимают 19 партий.