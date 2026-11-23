Вучич заявил, что ему угрожали убийством

Вучич заявил о получении угроз убийством Вучич заявил, что ему угрожали убийством

Москва23 ноя Вести.Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему угрожают убийством. Подробностей этого послания он не привел.

По словам Вучича, угрозу он получил вечером в воскресенье, 22 ноября.

Я получил тяжелейшие угрозы убийством … получил ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидирован приводит слова Вучича телеканал TV Pink

Политик также напомнил, что подал в отставку еще 27 сентября. Позже Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост председателя. Партийное голосование должно пройти 13 декабря. Также бывший сербский президент добавил, что в его отношении сейчас не ведется никакого уголовного дела.

8 ноября сообщалось, что победивший на выборах в Сербии "Студенческий список" призвал прокуратуру страны проверить, был ли связан Вучич с организованной преступностью.