Москва23 нояВести.Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему угрожают убийством. Подробностей этого послания он не привел.
По словам Вучича, угрозу он получил вечером в воскресенье, 22 ноября.
Я получил тяжелейшие угрозы убийством … получил ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидированприводит слова Вучича телеканал TV Pink
Политик также напомнил, что подал в отставку еще 27 сентября. Позже Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост председателя. Партийное голосование должно пройти 13 декабря. Также бывший сербский президент добавил, что в его отношении сейчас не ведется никакого уголовного дела.
8 ноября сообщалось, что победивший на выборах в Сербии "Студенческий список" призвал прокуратуру страны проверить, был ли связан Вучич с организованной преступностью.