Прокуратуру Сербии призвали проверить, был ли Вучич связан с криминалом

"Студенческий список" призвал проверить Вучича на связи с криминалом Прокуратуру Сербии призвали проверить, был ли Вучич связан с криминалом

Москва8 ноя Вести.Победивший на выборах в Сербии "Студенческий список" призвал прокуратуру страны проверить, был ли связан экс-президент Александр Вучич с организованной преступностью, сообщила газета "Коммерсант".

Также прокуроры запросили материалы уголовных дел против 49 человек, которых Вучич помиловал за день до своей отставки, чтобы проверить обоснованность действий Вучича.

"Студенческий список" обратился к руководству Генпрокуратуры и специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, призвав их провести расследование информации… о связях Александра Вучича с одной из крупнейших в регионе криминальных группировок говорится в публикации

Сам Вучич не считает действия оппозиции против себя серьезной угрозой.

Нет у них ничего против меня. Ничего связанного с деньгами я не подписываю. А помилование было моим законным правом как президента сказал он телеканалу TV Pink

Ранее сенатор РФ Сергей Перминов отметил, что "Студенческий список" может начать преследовать Вучича и его соратников. Кроме того, новые власти страны могут начать "коррупционные чистки", добавил он.

"Студенческий список" победил на парламентских выборах, которые прошли 25 октября в Сербии, обойдя партию "Объединенная Сербия" экс-президента Вучича.