Москва27 окт Вести.После победы на парламентских выборах в Сербии партии "Студенческий список" возможны преследования бывшего президента страны Александра Вучича и его соратников. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

По его словам, уже появилась информация о жестом давлении на действующих сербских политиков, в частности, на Вучича.

Вне всякого сомнения, [гонения] будут, потому что в ходе нашего общения с представителями различных политических сил, проправительственного блока коллеги нам доводили информацию о беспрецедентно жестком давлении в отношении не только действующих политиков, но, в частности, Александра Вучича..., в отношении Патриарха [Сербии], в отношении членов семей Александра Вучича, дело доходило даже до прямых физических угроз и такого кинетического воздействия, таких случаев было зафиксировано в Сербии в отношении активистов проправительственного блока более одной тысячи за последнее время сказал Перминов

Кроме того, считает сенатор, в ближайшее время в Сербии могут пройти "коррупционные чистки".

Частью политической программы "Студенческого списка" являлась борьба с коррупцией. Это всегда апеллирует к чувству справедливости, а это чувство справедливости требует того, чтобы справедливость была восстановлена, поэтому коррупционные чистки в том измерении и, скажем так, в том фокусе, как это видят представители "Студенческого списка", они, конечно же, будут иметь место. Я полагаю, что чистки будут. И это будет, этого будет много, этого требует победившая сила. Мы это с вами увидим добавил он

На парламентских выборах, которые прошли 25 октября в Сербии, победил "Студенческий список", обогнав правящую партию "Объединенная Сербия" экс-президента Вучича.