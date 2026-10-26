Евросоюз поздравил противников Вучича с победой на выборах в Сербии Руководство ЕС поздравило сербскую оппозицию с победой на выборах

Москва26 окт Вести.Глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили сербский оппозиционный "Студенческий список" с победой на парламентских выборах, следует из заявления на их страницах в соцсети X.

Руководители Евросовета и ЕК отметили, что в голосовании участвовало рекордное число жителей страны, и поздравили с победой противников экс-лидера Сербии Александра Вучича.

Мы готовы поддержать реформы в области верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также работать вместе для продвижения будущего Сербии в Европейском союзе говорится в сообщении лидеров объединения

Ранее сербский избирком информировал, что "Студенческий список" набирает больше 52% голосов на парламентских выборах в Сербии, у коалиции Вучича порядка 39% по итогам обработки данных 96,2% участков.

Вучич признал свое поражение, обвинив в нем "глубинное государство" США и силы из стран Евросоюза (ЕС). По его словам, "Студенческий список" введет санкции против России весной 2027 года.