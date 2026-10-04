Додик объявил победу правящей партии на выборах в Республике Сербской

Лидер правящей в Республике Сербской партии Додик заявил о победе на выборах Додик объявил победу правящей партии на выборах в Республике Сербской

Москва4 окт Вести.Лидер правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик объявил о победе кандидатов своей фракции на всех уровнях по итогам выборов.

Об этом политик сообщил на брифинге в партийной штаб-квартире, передает РИА Новости.

Провозглашаю победу на всех уровнях сказал Додик

Председатель партии поблагодарил избирателей за поддержку, подчеркнув, что нынешние показатели сопоставимы с электоральным успехом двадцатилетней давности.

Додик также выразил особую благодарность за поддержку российскому президенту Владимиру Путину.

В предвыборных мероприятиях партии приняли участие свыше 120 тысяч человек, подытожил он.

Ранее сообщалось, что действующий глава правительства Республики Сербской Саво Минич лидирует на выборах президента этого энтитета Боснии и Герцеговины по предварительным итогам голосования.