Москва4 октВести.Лидер правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик объявил о победе кандидатов своей фракции на всех уровнях по итогам выборов.
Об этом политик сообщил на брифинге в партийной штаб-квартире, передает РИА Новости.
Провозглашаю победу на всех уровняхсказал Додик
Председатель партии поблагодарил избирателей за поддержку, подчеркнув, что нынешние показатели сопоставимы с электоральным успехом двадцатилетней давности.
Додик также выразил особую благодарность за поддержку российскому президенту Владимиру Путину.
В предвыборных мероприятиях партии приняли участие свыше 120 тысяч человек, подытожил он.
Ранее сообщалось, что действующий глава правительства Республики Сербской Саво Минич лидирует на выборах президента этого энтитета Боснии и Герцеговины по предварительным итогам голосования.