Москва29 сен Вести.Глава правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил о том, что Республика Сербская поддерживает СВО.

Республика Сербская поддерживает специальную военную операцию, Путин всегда был прав насчет предупреждений о действиях Запада сказал Додик на встрече с Путиным

Под "предупреждениями" Додик имел в виду публичные выступления Владимира Путина. Российский лидер неоднократно указывал на то, что Запад последовательно продвигает свои интересы в ущерб безопасности России.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит защищать интересы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком в Кремле.