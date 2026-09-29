Путин: внешние силы не должны помешать патриотам выиграть в Республике Сербской

Путин выразил надежду, что патриоты победят на выборах в Республике Сербской Путин: внешние силы не должны помешать патриотам выиграть в Республике Сербской

Москва29 сен Вести.Российская сторона рассчитывает, что внешние силы не помешают конструктивным патриотам победить на октябрьских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями региона в Москве.

По его словам, российские представители будут участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам сказал Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Республикой Сербской и продолжит защищать ее интересы в Совете Безопасности ООН.