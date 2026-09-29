Москва29 сенВести.Российская сторона рассчитывает, что внешние силы не помешают конструктивным патриотам победить на октябрьских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями региона в Москве.
По его словам, российские представители будут участвовать в выборах в качестве наблюдателей.
Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силамсказал Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Республикой Сербской и продолжит защищать ее интересы в Совете Безопасности ООН.