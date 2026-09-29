Песков: Путин 29 сентября проведет встречу с Миничем и Додиком

Путин проведет встречу с представителями руководства Республики Сербской Песков: Путин 29 сентября проведет встречу с Миничем и Додиком

Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин 29 сентября встретится с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем, а также с главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Путина с Миничем и Додиком состоится в начале второй половины дня, уточнил Песков. Она пройдет в Кремле.

Путин примет ... находящихся в Москве с рабочим визитом председателя правительства Республики Сербской Саво Минича и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика сказал Песков

Он также добавил, что отношения РФ с Республикой Сербской исторические, традиционные и весьма тесные.

Как ранее заявлял Додик, в ходе встречи с Путиным он намерен обсудить достигнутые ранее договоренности. По его словам, отношения между республикой и РФ находятся на наивысшем возможном уровне.