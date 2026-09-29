Москва29 сенВести.Президент России Владимир Путин 29 сентября встретится с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем, а также с главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча Путина с Миничем и Додиком состоится в начале второй половины дня, уточнил Песков. Она пройдет в Кремле.
Путин примет ... находящихся в Москве с рабочим визитом председателя правительства Республики Сербской Саво Минича и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додикасказал Песков
Он также добавил, что отношения РФ с Республикой Сербской исторические, традиционные и весьма тесные.
Как ранее заявлял Додик, в ходе встречи с Путиным он намерен обсудить достигнутые ранее договоренности. По его словам, отношения между республикой и РФ находятся на наивысшем возможном уровне.