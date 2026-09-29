Путин заявил о необходимости справедливого отношения к сербскому народу Президент РФ назвал условие для стабильности на Балканах

Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения стабильности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом необходим более справедливый подход к сербскому народу после распада бывшей Югославии. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями Республики Сербской БиГ в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что любые попытки ущемления интересов или дискредитации одной из сторон урегулирования разрушают баланс и не способны принести прочный мир на эту территорию.