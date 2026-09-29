Москва29 сен Вести.Россия продолжит защищать интересы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком в Кремле.

Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка, неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республике Сербской на многосторонних площадках, включая и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сказал президент

Глава государства также подчеркнул, что партнерство России и Республики Сербской основано на многолетней дружбе и особых отношениях, которые на протяжении истории поддерживали русский и сербский народы.

Как отметил Владимир Путин, российская сторона намерена и далее прилагать усилия для развития отношений между двумя странами, реализации совместных экономических проектов, а также для поддержания традиционно насыщенного культурного и гуманитарного обмена.