Москва4 октВести.Действующий глава правительства Республики Сербской Саво Минич лидирует на выборах президента этого энтитета Боснии и Герцеговины по предварительным итогам голосования.
Соответствующие результаты на брифинге озвучил официальный представитель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Радован Ковачевич.
По информации пресс-секретаря, Минич заручился поддержкой 45,5 тысячи избирателей, в то время как представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша набрал 33 тысячи голосов.
Действующий сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович сохраняет преимущество в борьбе за свой пост, набрав 31,4 тысячи голосов.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что внешние силы не помешают конструктивным патриотам победить на октябрьских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.