Минич лидирует на президентских выборах в Республике Сербской БиГ

Минич лидирует на президентских выборах в Боснии и Герцеговине Минич лидирует на президентских выборах в Республике Сербской БиГ

Москва4 окт Вести.Действующий глава правительства Республики Сербской Саво Минич лидирует на выборах президента этого энтитета Боснии и Герцеговины по предварительным итогам голосования.

Соответствующие результаты на брифинге озвучил официальный представитель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Радован Ковачевич.

По информации пресс-секретаря, Минич заручился поддержкой 45,5 тысячи избирателей, в то время как представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша набрал 33 тысячи голосов.

Действующий сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович сохраняет преимущество в борьбе за свой пост, набрав 31,4 тысячи голосов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что внешние силы не помешают конструктивным патриотам победить на октябрьских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.