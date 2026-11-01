Йотова лидирует на президентских выборах в Болгарии с 51% голосов Действующий лидер Болгарии Йотова набирает 51% голосов на президентских выборах

Москва1 ноя Вести.Действующий президент Болгарии Илияна Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Валчев лидируют на президентских выборах в Болгарии с 51,1% голосов по состоянию на 20:00 мск. Об этом сообщает телеканал BNT.

1 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Болгарии. За пост главы государства борются действующий президент Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.

Илияна Йотова и Кирил Валчев занимают первое место с 51,1% поддержки во втором туре президентских выборов отмечается в сообщении

Гюров же набрал 44,6% голосов. По данным местного социологического агентства "Мяра", явка избирателей по состоянию на 20:00 мск составила 25,5%.

26 октября сообщалось, что Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,8% голосов после подсчета 61,55% протоколов.