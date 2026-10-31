В Болгарии призвали сделать республику дипломатическим каналом в диалоге с РФ FT: кандидат в президенты Болгарии призвала сделать страну каналом связи с РФ

Москва31 окт Вести.Болгария должна выступить в качестве дипломатического канала в диалоге с Россией. Такое заявление сделала действующий президент страны и кандидат на пост главы государства Илияна Йотова в ходе заключительного этапа предвыборной кампании, пишет Financial Times.

Йотова заявила на заключительном этапе предвыборной кампании, что… Болгарии следует взять на себя весомую роль как "дипломатического канала" говорится в публикации

По данным издания, в интервью телеканалу Nova TV политик подчеркнула, что европейским лидерам необходимо наладить коммуникацию с президентом России Владимиром Путиным. Она считает, что если бы дипломатические каналы связи с Россией были открыты от имени всего Евросоюза (ЕС), это было бы гораздо эффективнее.