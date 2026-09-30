Радев призвал ЕС к диалогу с Россией для предотвращения ядерного конфликта Премьер Болгарии Радев призвал ЕС оценить риски эскалации с Россией

Москва30 сен Вести.Для завершения украинского конфликта и предотвращения ядерной эскалации ЕС необходимо наладить диалог с Россией, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу.

Есть пределы того, чего можно достичь за счет поставок оружия и оказания поддержки, поскольку окончательное мирное урегулирование будет достигнуто дипломатическим путем. Поэтому мы призываем больше прислушиваться друг к другу и налаживать каналы коммуникации сказал Радев, его слова передает BGNES News Agency

Болгарский премьер также призвал руководство европейских стран задуматься о том, к чему может привести эскалация конфликта с Москвой.

Проблема в том, что никто не поднимает вопрос о ядерной угрозе… Мы всегда должны учитывать наихудший сценарий. Готовы ли мы к нему? Обсуждает ли кто-нибудь оценку рисков? Существует ли вообще такая оценка? Ведь Запад пытается одержать военную победу над крупнейшей ядерной державой мира предупредил Радев

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае нападения Европы на Россию это будет уже совсем другая война, она будет очень короткой.