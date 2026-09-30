Москва30 сенВести.В Евросоюзе никто не задумывается об опасности ядерного конфликта с Россией из-за поставок вооружения Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
По его словам, необходимо открыть дипломатические каналы с РФ.
Никто в ЕС не поднимает вопрос о ядерной угрозе (конфликта с Россией – прим. ред.)сказал Радев в ходе выступления на военно-космической конференции в Брюсселе
Болгарский премьер подчеркнул, что ЕС пытается достигнуть победы в войне против ядерной державы, однако при этом не имеет никаких возможностей для перехвата сверхзвуковых ракет.
29 сентября депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что Евросоюз ведет открытую подготовку к войне с Россией. По его словам, европейских стран пытаются убедить в том, что Россия якобы является их главным врагом, с которым рано или поздно им придется бороться.