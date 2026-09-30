Премьер Болгарии: в ЕС не задумываются об опасности ядерного конфликта с РФ

Премьер Болгарии заявил, что в ЕС не думают об опасности ядерного конфликта с РФ Премьер Болгарии: в ЕС не задумываются об опасности ядерного конфликта с РФ

Москва30 сен Вести.В Евросоюзе никто не задумывается об опасности ядерного конфликта с Россией из-за поставок вооружения Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

По его словам, необходимо открыть дипломатические каналы с РФ.

Никто в ЕС не поднимает вопрос о ядерной угрозе (конфликта с Россией – прим. ред.) сказал Радев в ходе выступления на военно-космической конференции в Брюсселе

Болгарский премьер подчеркнул, что ЕС пытается достигнуть победы в войне против ядерной державы, однако при этом не имеет никаких возможностей для перехвата сверхзвуковых ракет.

29 сентября депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что Евросоюз ведет открытую подготовку к войне с Россией. По его словам, европейских стран пытаются убедить в том, что Россия якобы является их главным врагом, с которым рано или поздно им придется бороться.