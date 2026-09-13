Москва13 сенВести.Единственный путь, который принесет Украине мир, - это переговоры об урегулировании конфликта в стране, заявила президент Болгарии Илияна Йотова.
При этом, по ее мнению, Европа должна играть в этом процессе более активную роль.
Мы должны сделать все возможное, чтобы присоединиться к тем, кто в последнее время все громче говорит о необходимости мира через переговорысказала Йотова
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продолжиться в октябре. До этого он выражал надежду, что диалог между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта продолжится.