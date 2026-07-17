Баймаров: Баку выступает за мирное разрешение конфликта на Украине

Азербайджан призвал к поиску мирных способов разрешения украинского конфликта Баймаров: Баку выступает за мирное разрешение конфликта на Украине

Москва17 июл Вести.Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что Баку всегда придерживается принципов и норм международного права.

[Азербайджан] призывает к снижению уровня напряжения, снятию напряженности и достижению мирного урегулирования конфликта сказал Байрамов

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку и Киева есть прекрасные перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса (ВПК).