Москва17 июлВести.Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что Баку всегда придерживается принципов и норм международного права.
[Азербайджан] призывает к снижению уровня напряжения, снятию напряженности и достижению мирного урегулирования конфликтасказал Байрамов
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку и Киева есть прекрасные перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса (ВПК).