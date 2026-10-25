Опросы Alpha Research: президент Илияна Йотова лидирует на выборах в Болгарии

Президент Илияна Йотова лидирует на выборах в Болгарии по данным опросов Опросы Alpha Research: президент Илияна Йотова лидирует на выборах в Болгарии

Москва25 окт Вести.Президент Болгарии Илияна Йотова и выдвигающийся с ней в качестве вице-президента Кирил Вылчев лидируют на президентских выборах, проходящих в стране 25 октября. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на проводившее опросы на выходе с участков агентство Alpha Research​​​.

Пара Йотова-Вылчев, по данным экзит-полов, набрали более трети голосов избирателей. По опросам, на втором месте оказался бывший исполняющий обязанности главы болгарского кабинета министров Андрей Гюров. Он заручился поддержкой 32,4% избирателей.

Илияна Йотова и Кирил Вылчев занимают первое место с 35,3% голосов на сегодняшних выборах отмечает телеканал

В тройку лидеров вошел представитель правой партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Но набранные им голоса 12,6% избирателей не позволят ему участвовать во втором туре.

По болгарскому законодательству, для избрания президентом нужно преодолеть порог в 50% голосов.

Второй тур голосования пройдет 1 ноября. В него выйдут, судя по экзит-полам, Йотова и Гюров.

Неожиданностью стала крайне низкая активность избирателей. В голосовании приняли участие, по данным проведенных опросов, 22,3% граждан Болгарии. Рекордно низкая явка избирателей ранее была зафиксирована в мае 2007 года – 28,6% избирателей.