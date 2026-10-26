Гигин: на выборах в Болгарии фактор украинского конфликта - один из ключевых Гигин: болгары предпочтут президента, выступающего против участия в войне

Москва26 окт Вести.В Болгарии прошли президентские выборы. По их итогам планируется второй тур голосования. Победа на выборах любого кандидата будет напрямую зависеть от его позиции к конфликту на Украине. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Болгары недовольны тем, что в стране ухудшились условия жизни. Так что, указал он, избиратели могут поддержать кандидата, выступающего "против участия Европы в этой войне".

Любопытные президентские выборы в Болгарии. Это выборы, на которых фактор украинской войны … является одним из ключевых. Понятно, что, скорее всего, победят силы, которые выступают против участия Европы в этой войне. Дроны, нарушения черноморского судоходства по вине Украины. Все опросы показывают, что большинство граждан Болгарии убеждены в вине именно украинцев, нынешних украинских властей, в том, что нарушено судоходство, так и есть. Изменилась существенно жизнь обычного болгарина. Война по вине киевского режима пришла в дом обычных болгар. Вот как это стало влиять. Естественно, это никакого восхищения не вызывает сказал Гигин

По данным опросов, президент Болгарии Илияна Йотова и выдвигающийся с ней в качестве вице-президента Кирил Вылчев лидируют на президентских выборах, прошедших в стране 25 октября. Пара Йотова-Вылчев, по данным экзит-полов, набрали более трети голосов избирателей. По опросам, на втором месте оказался бывший исполняющий обязанности главы болгарского кабинета министров Андрей Гюров. Он заручился поддержкой 32,4% избирателей. В тройку лидеров вошел представитель правой партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Но набранные им голоса 12,6% избирателей не позволят ему участвовать во втором туре.