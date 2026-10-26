Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии с почти 35% голосов

Йотова набирает почти 35% в первом туре выборов президента Болгарии Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии с почти 35% голосов

Москва26 окт Вести.Временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,8% голосов после подсчета 61,55% протоколов, следует из данных ЦИК страны.

Согласно информации избирательной комиссии на 04.00 мск понедельника, подсчитаны 61,55% протоколов.

Кандидат в президенты Йотова и предложенный на пост вице-президента Кирил Вылчев получают 34,801% голосов избирателей, их оппоненты Андрей Гюров и Георгий Кандев набирают 31,403%, следует из данных болгарского ЦИК.

Первый тур президентских выборов прошел в Болгарии в минувшее воскресенье. По болгарским законам для избрания президентом нужно преодолеть порог в 50% голосов. Второй тур голосования состоится 1 ноября.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, за Йотову проголосовали 35,3% избирателей.