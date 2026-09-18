Москва18 сен Вести.Досрочные выборы президента Южной Осетии состоялись, общий процент явки избирателей, принявших участие в голосовании, к 15:00 мск составил 62,6%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

В борьбе за пост президента участвуют четыре кандидата. Это исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой избирателей, Зураб Кокоев от партии "Единство", Мурат Валиев от партии "Патриоты Алании" и Казбек Кодоев, также выдвинутый группой избирателей.

Всего на территории республики открыто 70 избирательных участков. Помимо этого, четыре участка действуют в Северной Осетии и один - в Москве.

ЦИК обязан определить результаты выборов президента Южной Осетии не позднее чем через пять дней.

Президент Южной Осетии занимает свою должность в течение пяти лет. Один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд.

В конце июня действующий глава республики Алан Гаглоев заявил об отставке и был назначен советником президента РФ. Временно исполняющим обязанности президента стал председатель правительства Марат Камболов.