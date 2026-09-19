МИД: результаты выборов в Южной Осетии свидетельствуют о запросе на связи с РФ

МИД: итоги выборов в Южной Осетии демонстрируют запрос общества на связи с РФ МИД: результаты выборов в Южной Осетии свидетельствуют о запросе на связи с РФ

Москва19 сен Вести.Результаты выборов президента в Южной Осетии свидетельствуют о широком запросе общества на всестороннее развитие связей с Россией, говорится в пресс-релизе МИД РФ.

18 сентября в Южной Осетии, как отметили в министерстве, "при высокой электоральной явке и в строгом соответствии с национальным избирательным законодательством" прошли досрочные выборы президента. По итогам голосования победу на них одержал председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов.

Результаты [голосования] свидетельствуют о широком запросе югоосетинского общества на внутриполитическую стабильность, прогресс и всестороннее развитие связей с Российской Федерацией подчеркнули на Смоленской площади

Ранее Камболов заявлял, что Россия является стратегическим союзником и гарантом безопасности Южной Осетии.