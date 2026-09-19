Москва19 сенВести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым, поздравив его с уверенной победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетиисказал Песков журналистам
Российский лидер отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова.
Путин пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации в жизнь предвыборных планов, подчеркнул Песков.
Ранее Путин телеграммой поздравил избранного президента Марата Камболова с победой на выборах, отметив, что это подтверждает высокую степень доверия к нему со стороны югоосетинских граждан.