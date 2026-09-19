Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах главы Южной Осетии

Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах главы Южной Осетии

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым, поздравив его с уверенной победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетии сказал Песков журналистам

Российский лидер отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова.

Путин пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации в жизнь предвыборных планов, подчеркнул Песков.

Ранее Путин телеграммой поздравил избранного президента Марата Камболова с победой на выборах, отметив, что это подтверждает высокую степень доверия к нему со стороны югоосетинских граждан.