ЦИК: Камболов побеждает на досрочных выборах президента Южной Осетии ЦИК: врио Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента республики

Москва19 сен Вести.Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщила председатель югоосетинского Центризбиркома Эмилия Гагиева.

По ее словам, Камболов к 14:00 по московскому времени набрал 85,12% голосов.

Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич - 85,12% сказала Эмилия Гагиева

Накануне ЦИК Южной Осетии признал досрочные президентские выборы в республике состоявшимися.

В борьбе за пост президента принимали участие четыре кандидата: Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой избирателей, Зураб Кокоев от партии "Единство", Мурат Валиев от партии "Патриоты Алании" и Казбек Кодоев, также выдвинутый группой избирателей.

В МИД РФ заявили, что результаты выборов в Южной Осетии говорят о широком запросе общества на развитие связей с Россией.