Москва19 сенВести.Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщила председатель югоосетинского Центризбиркома Эмилия Гагиева.
По ее словам, Камболов к 14:00 по московскому времени набрал 85,12% голосов.
Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич - 85,12%сказала Эмилия Гагиева
Накануне ЦИК Южной Осетии признал досрочные президентские выборы в республике состоявшимися.
В борьбе за пост президента принимали участие четыре кандидата: Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой избирателей, Зураб Кокоев от партии "Единство", Мурат Валиев от партии "Патриоты Алании" и Казбек Кодоев, также выдвинутый группой избирателей.
В МИД РФ заявили, что результаты выборов в Южной Осетии говорят о широком запросе общества на развитие связей с Россией.